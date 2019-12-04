Son Dakika Haberleri: İlçe Belediye Başkanları toplantısı Geyve'de yapıldı
Son Dakika Yaşam İlçe Belediye Başkanları toplantısı Geyve'de yapıldı - Son Dakika

İlçe Belediye Başkanları toplantısı Geyve'de yapıldı

6 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ilçe belediye başkanları bir araya geldi.

İlçe Belediye Başkanları toplantısı Geyve'de yapıldı, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ilçe belediye başkanları bir araya geldi.


Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Geyve'de düzenlenen toplantıya katıldı. Gerçekleştirilen toplantıya Başkan Ekrem Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıya katılan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen birlik ve beraberlik adına gerçekleşen bu toplantıların önemine değindi ve Başkan Özen, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler olarak bir arada gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar son derece önemli. İlçelerde olup bitenleri paylaşırken hayata geçirilecek projeler noktasında istişare etme imkanı buluyoruz. Bizlere bugün yaptığı misafirperverliğinden dolayı Geyve Belediye Başkanımız Murat Kaya'ya da teşekkür ediyoruz" dedi.


Şehir için birlikte atılacak her adımın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, "Şehrimizde hayata geçirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projeleri çok önemsiyor, istişare kültürünün önemini her fırsatta ifade ediyorum. Hep birlikte Sakarya'mızı geleceğe hazırlamak adına çalışıyor, çabalıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçları, hemşerilerimizin talep ve önerileri her zaman masamızın üzerinde. İnşallah hızla çözüm noktasında kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Siyaset anlayışımızın temelini hizmetler oluşturmaya devam edecek ve daima hizmetlerimiz ve projelerimiz öne çıkacak. Rabbim bu güzel tabloyu daim eylesin. Milletimize hizmet sevdamızı arttırsın" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Sakarya, Geyve, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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