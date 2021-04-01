İlçe koordinasyon toplantılarının 8. durağı Arapgir oldu - Son Dakika

İlçe koordinasyon toplantılarının 8. durağı Arapgir oldu

01.04.2021 17:48
İlçe koordinasyon toplantılarının 8. durağı Arapgir oldu, System.String[]

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı'nın sekizincisi, Arapgir İlçesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı'nın sekizincisi, Arapgir İlçesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Gürkan'ın yanı sıra Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları ve daire başkanları katıldı.

Arapgir Muhtarlar Koordinasyon Toplantısında açılış konuşmalarını yapan Arapgir Muhtarlar Dernek Başkanı Turhan Onar, "Paşalar diyarı Arapgir ilçemiz, kendi has kültürü, tarihi ve coğrafi özellikleri itibariyle Malatya'nın en güzide ilçelerinden bir tanesidir. Arapgir ilçemizin en olumsuz yanı merkeze olan uzaklığımızdır. İlçemize gerek Kaymakamlığımız gerekse de Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz tarafından bir takım kalıcı hizmetler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Özellikle ilçemizin alt yapısının tamamen yenilenmesinde büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Selahattin başkanımızla birlikte sahada olmaktan mutluyuz"

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısında konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve ekibiyle birlikte çalışmaktan, uzun yıllar Büyükşehir Belediye Başkanımızla uyum içerisinde çalışmaktan, birlikte birçok şeyi düşünerek sahada uygulamaktan dolayı çok mutluyum. Kendine ve ekibine teşekkür ediyorum. Arapgir, yük olan değil her anlamda yük alan bir kültürün ocağıdır. Kimseye yük olmayı kabul etmez. Dolayısıyla Arapgir'de toplantımızı icra ederken yapılan ve yapılacak olan işlerin koordinasyonunu muhtarlarında seçilmiş insanlar olarak mahalleleri ve halkı adına istek ve taleplerini değerlendireceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel de, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen ilçe koordinasyon toplantıları kapsamında sekizinci durağımız Arapgir'deyiz. Arapgir ilçemiz tarihi dokusu ve elit insanlarıyla güzel bir ilçemiz. Arapgir'de yaşamak ve Arapgir'e hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız A takımı ile birlikte Arapgir'de ve sahada. Bizler masa başında değil, işlerimizi sahada çözüyoruz" açıklamasında bulundu. Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli ise " 2021 yılı içerisinde Arapgir ilçemize yapılacak yatırım ve hizmetlerin istişare edildiği, muhtarlarımızın talep ve önerilerinin dinlendiği toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kurumlarımız arasındaki karşılıklı koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde toplantımızın sonunda güzel neticeler almayı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Arapgir'de hiçbir mahallemiz asfaltsız kalmayacak"

Tarihi itibariyle Malatya'nın tarihiyle özdeşleşen bir ilçe olan Arapgir'in, Osmanlı'ya Sadrazam, Veziriazam, Paşa yetiştiren, aynı zamanda edebi anlamda, fikir insanı anlamında, gönül adamı anlamında, kanaat önderi anlamında güzel ve mümtaz şahsiyetleri yetiştiren bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, "Yaptığımız ilçe toplantılarımızın temel amacı toplantılarımızı gerçekleştirdiğimiz ilçemizde yaptığımız yatırımların değerlendirmesi, yapılacak olan yatırımların belirlenmesi, var olan program revize edilecekse onun revize edilmesi için muhtarlarımızla birlikte aynı masa etrafında toplanıp bunun değerlendirmesini yapmak. Arapgir İlçemiz bizim için önemlidir ve kadim bir ilçedir. Tarihi anlamda memlekete hizmet etmiş insanların yaşadığı, devletimize hizmet etmiş insanların yaşadığı ve güzide, naif insanların yaşadığı yerdir. Göreve geldiğimiz ilk yıl içerisinde toparlanma yılıydı. Bütçenin dizayn edilmesi, personel yapısının dizayn edilmesi, hizmete elverişli bir anlayışın benimsenmesi bir yapı formatı üzerinde durduk. Bu devam da edecek. Bu anlamda göreve geldiğimizde yine Malatya'da susuz, kanalizasyonsuz, asfaltsız ve atık suların akarsulara karıştığı bir durum kalmayacak dedik. İnşallah iki yıl içerisinde Büyükşehir uhdesinde olan hiçbir yerleşim yerinde susuz, kanalizasyonsuz ve asfaltsız yer kalmayacak. Hacı Bayram Veli Hazretleri derki; 'Esasında insan kendi şehrini inşa ederken taşın toprağın içerisinde kendisini inşa eder diyor. Gönlü taş olan şehri taş olur, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur' der. Biz şehrimizi gülistan yapmak için buradayız. İnşallah bu yıl içerisinde Arapgir'de hiçbir mahallemizin asfaltsız yeri kalmayacak. Bu yılın sonuna bitecek. MASKİ'nin uhdesinde olan işlerde bu yıl içerisinde tamamlanacak. Yeter ki biz dirliğimizi, düzenimizi, birliğimizi bozmayalım. Niyetimiz halisane olsun her şey en kolay şekilde yürütülür. Arapgirli hemşerilerimizin en ufak bir tereddütleri olmasın. Bu yıl içerisinde söylediklerimizin hepsi bitecek. 21. yy milletimizin su, kanalizasyon, yol dememesi lazım" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, geçtiğimiz yıl içerisinde Arapgir İlçesi'nde yapılan çalışmaları ve 2021 yılında yapılacak olan yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgiler aktardı. Toplantıya katılan muhtarlar, yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür edip, mahalleleri ile ilgili eksik kalan sorunları dile getirdiler. - MALATYA

İlçe koordinasyon toplantılarının 8. durağı Arapgir oldu
İlçe koordinasyon toplantılarının 8. durağı Arapgir oldu
İlçe koordinasyon toplantılarının 8. durağı Arapgir oldu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlçe koordinasyon toplantılarının 8. durağı Arapgir oldu - Son Dakika


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