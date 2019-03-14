Son Dakika Haberleri: İlçe Müftüsü Elçi'ye Veda Yemeği Verildi

İlçe Müftüsü Elçi'ye Veda Yemeği Verildi

55 dakika önce

Şırnak'ın Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi'nin emekli olması nedeniyle onuruna veda yemeği verildi.

İlçe Müftüsü Elçi'ye Veda Yemeği Verildi, System.String[]
Şırnak'ın Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi'nin emekli olması nedeniyle onuruna veda yemeği verildi.

Silopi ilçesinde yaklaşık 5 yıldır görev yapan İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi'ye ekmekliliğe ayrılmasından dolayı Kaymakam Sezer Işıktaş tarafından veda yemeği verildi. Bir otelde düzenlenen yemeğe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru kurum amirleri katıldı. Yemek sonrası kısa bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, yaklaşık 39 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev yaptığını, her şeyin bir sonu olduğu gerçeğine atıfta bulunarak, "Gençlik gidiyor, güzellik gidiyor, güç kuvvet gidiyor, güç kuvvetin bitmesiyle mesleki hayatta bitiyor, zenginlikte bitiyor görevde bitiyor. Rabbim ülkemize birlik beraberlik içerisinde huzurlu bereketli bir ömür hayatı nasip etsin" dedi. Elçi, yemeğe katılanlardan helallik isteyip katılanlara teşekkür etti.

Emekliliğe ayrılan İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi'ye İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş plaket ve hediye verdi. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:26 Kaynak: İHA

Silopi, Şırnak, Hüseyin Elçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı

İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:21:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlçe Müftüsü Elçi'ye Veda Yemeği Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]