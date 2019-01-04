Son Dakika Haberleri: İlçe Protokolü Pazar Esnafının Sorunlarını Dinledi

İlçe Protokolü Pazar Esnafının Sorunlarını Dinledi

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarını, ilçe protokolü ziyaret etti ve esnafın dertlerini dinledi.

İlçe Protokolü Pazar Esnafının Sorunlarını Dinledi, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarını, ilçe protokolü ziyaret etti ve esnafın dertlerini dinledi.

Ziyarete, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Amirimiz İbrahim Kurt, İlçe Orman Müdür Vekili Mehmet Ali Kuşçu ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Doğan katıldı.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Esnafımızın taleplerini dinledik. Onların taleplerini tek tek değerlendireceğiz. Yapılabilecek olanları yerine getireceğiz Esnaf arkadaşlarımızın rahat edebilmesi için imkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Çevre köylerden vatandaşların açık ilçe pazarına ilgisinden memnun olduklarını dile getiren esnaflar yaptıkları açıklamada, "Sağ olsunlar ilçe protokolümüzün tamamı geldiler. Halimizi hatırımızı sordular, sorunlarımızı dile getirdik. Kendileri de gereken çalışmaların teminatlarını verdiler. İlçe protokolümüze ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştular. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

Niyazi Tezcan, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam
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