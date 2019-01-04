İlçe Protokolü Pazar Esnafının Sorunlarını Dinledi
1 saat önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarını, ilçe protokolü ziyaret etti ve esnafın dertlerini dinledi.
Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarını, ilçe protokolü ziyaret etti ve esnafın dertlerini dinledi.
Ziyarete, Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan
, İlçe Jandarma
Komutanı Mustafa Çelik
, İlçe Emniyet Amirimiz İbrahim Kurt
, İlçe Orman Müdür Vekili Mehmet Ali Kuşçu
ve Cumhuriyet Mahallesi
Muhtarı Ahmet Doğan
katıldı.
Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Esnafımızın taleplerini dinledik. Onların taleplerini tek tek değerlendireceğiz. Yapılabilecek olanları yerine getireceğiz Esnaf arkadaşlarımızın rahat edebilmesi için imkanlarımız dahilinde elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.
Çevre köylerden vatandaşların açık ilçe pazarına ilgisinden memnun olduklarını dile getiren esnaflar yaptıkları açıklamada, "Sağ olsunlar ilçe protokolümüzün tamamı geldiler. Halimizi hatırımızı sordular, sorunlarımızı dile getirdik. Kendileri de gereken çalışmaların teminatlarını verdiler. İlçe protokolümüze ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştular. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:26 Kaynak: İHA
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