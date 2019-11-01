Son Dakika Haberleri: İletişim Başkanı Altun: "Türkiye terörle mücadele etmede kararlıdır"
Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye terörle mücadele etmede kararlıdır'

İletişim Başkanı Altun: "Türkiye terörle mücadele etmede kararlıdır"

7 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin kararlılığını durdurma girişimleri bizim açımızdan hükümsüzdür.

İletişim Başkanı Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Türkiye'nin kararlılığını durdurma girişimleri bizim açımızdan hükümsüzdür. Türkiye terörle mücadele etme konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılar ve ABD'li bazı siyasetçilerin Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalara ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bir NATO müttefikiyle stratejik ilişkilere zarar vermenin vebali, terör örgütleriyle ortaklık yapanların boynunadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirtmiş olduğu gibi, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığını durdurma girişimleri bizim açımızdan hükümsüzdür. Türkiye terörle mücadele etme konusunda kararlıdır. Bu mücadeleyi, halkımızın ve bütün dünyadaki insanların güvenliğini sağlamak için sürdürmekteyiz."

Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, Twitter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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