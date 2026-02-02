İletişim Başkanı Duran'dan Kabine Toplantısı'na ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan Kabine Toplantısı'na ilişkin paylaşım Açıklaması

02.02.2026 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin son 23 yılda yürüttüğü kalkınma ve güçlenme sürecinin kapsamlı bir özeti niteliğindedir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin son 23 yılda yürüttüğü kalkınma ve güçlenme sürecinin kapsamlı bir özeti niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Duran, Nsosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin son 23 yılda yürüttüğü kalkınma ve güçlenme sürecinin kapsamlı bir özeti niteliğindedir." ifadesini kullanan Duran, ulaştırmadan sanayiye, turizmden finansal istikrara kadar paylaşılan verilerin, Türkiye'nin istikrarlı kalkınma modelinin somut göstergesi olduğunu belirtti.

Bölünmüş yol ağının 30 bin kilometreyi aşmasının, turizm gelirlerinin 62 milyar dolara ulaşmasının, Merkez Bankası rezervlerinin 215 milyar dolar seviyesine çıkmasının, atılan güçlü adımların yansıması olduğuna dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın Türk Dünyasına ve Suriye'ye ilişkin mesajları, Türkiye'nin hem tarihsel sorumluluk bilinciyle hem de bölgesel istikrar vizyonuyla hareket ettiğini göstermektedir. Türk Devletleri Teşkilatının 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapılacak olması, bu vizyonun kurumsal bir boyuta taşındığını göstermektedir. Suriye konusunda ise Türkiye, terörden arınmış, toprak bütünlüğünü koruyan bir komşu hedefiyle hareket etmektedir. Gazze, İran ve bölgesel gelişmelere dair değerlendirmeler de Türkiye'nin kriz dönemlerinde yapıcı ve insani diplomasi anlayışını sürdürdüğünü ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Cumhuriyeti'nin başını öne eğdirmeyeceğiz' ifadesi, hem içeride milli birliğe hem de dışarıda onurlu bir duruşa olan bağlılığın güçlü bir ifadesidir."

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümlere de yer verdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Burhanettin Duran, Diplomasi, Ekonomi, Türkiye, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Duran'dan Kabine Toplantısı'na ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika

Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 00:34:22. #7.11#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan Kabine Toplantısı'na ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.