İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bu ülkenin evladı, adam gibi adam, güçlü bir entelektüel ve vizyoner bir siyasetçi idi Markar Esayan. Sohbetini,... - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bu ülkenin evladı, adam gibi adam, güçlü bir entelektüel ve vizyoner bir siyasetçi idi Markar Esayan. Sohbetini,...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bu ülkenin evladı, adam gibi adam, güçlü bir entelektüel ve vizyoner bir siyasetçi idi Markar Esayan. Sohbetini, gayretini, samimiyetini ve dostluğunu özleyeceğim. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bu ülkenin evladı, adam gibi adam, güçlü bir entelektüel ve vizyoner bir siyasetçi idi Markar Esayan. Sohbetini, gayretini, samimiyetini ve dostluğunu özleyeceğim. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Geçen yıl 'iyi yaşamaya, iyi ölmeye bakalım' demişti." - ANKARA

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