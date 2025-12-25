Erdoğan, Sudan lideri Burhan ile görüştü: İş birliği ve insani yardım ön planda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya gelerek, Türkiye-Sudan ikili ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret, tarım, savunma sanayi ve madencilik gibi alanlardaki iş birliğinin ilerletilmesi konuları ele alındı.

"EN BÜYÜK İNSANİ KRİZLERDE SUDAN'IN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden biri haline geldiğine dikkat çekerek, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suç teşkil eden eylemlerin engellenmesi için ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

"KALICI BARIŞ TESİS EDİLMELİ"

Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını belirten Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin önemine değindi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını yardım yoluyla karşılamaya devam edeceğini açıkladı.