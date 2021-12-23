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İletişim Fakültesi Beykent NewsLab projesi hayata geçti - Son Dakika

İletişim Fakültesi Beykent NewsLab projesi hayata geçti

23.12.2021 15:40
İletişim Fakültesi Beykent NewsLab projesi hayata geçti

Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin tüm medya, reklam, habercilik uygulama deneyimini geliştirmek amacıyla kurulan 'haber ve içerik laboratuvarı' Beykent NewsLab. 22 Aralık Çarşamba günü Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, rektör yardımcıları Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kazım Sarı ve Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal, öğretim üyeleri, öğrencilerinin katıldığı törenle açıldı.

Prof. Dr. Murat Ferman, İletişim Fakültesi öğrencilerinin alan uygulama tecrübesini geliştirmek hedefiyle kurulan laboratuvarın açılışı gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Ferman, NewsLab. açılışıyla, 2022 yılında 25. yaşını kutlayacak Beykent Üniversitesi'nin yıldönümü etkinliklerini başlattığını sözlerine ekledi. Devamında medya sektöründeki yeni yaklaşımları, akademik perspektifle birleştirerek öğrencilere üretim deneyimi sağlanması,Beykent NewsLab. bünyesinde üretilen içeriklerin konvansiyonel ve dijital medyada yayınlanması, laboratuvarda öğrencilerin sektörden de davet edilen profesyonellerle,bilimsel amaçlı toplantı ve seminerler yardımıyla bir araya gelmesi de mümkün olacağını belirtti.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal bu laboratuvarın eksikliği duyulan Medya Merkezinin tüm iş ve görevlerini yerine getireceğini, verimli bir üretim alanı olacağını açıkladı.

İletişim Fakültesi Beykent NewsLab projesi hayata geçti

Beykent NewsLab.'in açılış günü etkinliklerinin ilk oturumunda İz İletişim'den Samet Özçelik, Bağlılık ve Sadakate Giden Yeni Yol: Yeni Çağ, Yeni Tüketici, Yeni İhtiyaçlar, Yeni Değerler adlı panel ve atölye ile Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Yaratıcı Yapımcı - Editör Dilan Karadağ'ın katıldığı Yeni Medya, Yeni İçerik adlı ikinci oturumda gerçekleştirilen söyleşinin ardından açılış etkinlikleri sona erdi.

İletişim Fakültesi Beykent NewsLab projesi hayata geçti

Beykent Üniversitesi, Beykent, Medya, Eğitim, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Eğitim İletişim Fakültesi Beykent NewsLab projesi hayata geçti - Son Dakika


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