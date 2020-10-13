Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan öğrencilere ziyaret

13.10.2020 09:57
Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan öğrencilere ziyaret, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Uzun bir aranın ardından ilk kez okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, öğrencilerin mutluluğuna ortak olmak, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunmak için öğrencileri ziyaret etti.

Ziyareti sırasında öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan ve tek tek sınıfları gezerek uyarılarda bulunan Ertaş, "Bugün yüz yüze eğitime başlayan çocuklarımız için tekrar ders zili çaldı. Mutluluklarına ortak olduk. Her zaman olduğu gibi bugün de öğrencilerimizin yanında olduk. Hep birlikte coşkuyla İstiklal Marşı'mızı okuduk ve sınıflarımızı ziyaret ettik. Çocuklarımıza Allah zihin açıklığı versin." diye konuştu.

Fesih Yalçın, Atama, Ilgın, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ilgın Belediye Başkanı Ertaş'tan öğrencilere ziyaret - Son Dakika

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