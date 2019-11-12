Ilgın'da otomobil devrildi: 2 yaralı

Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapaklı Mahallesi kavşağı yakınlarında, Hüseyin Erol yönetimindeki 35 AKR 53 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Seher Erol (69) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.