Son Dakika Haberleri: Ilgın'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Ilgın'da otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Ilgın'da otomobil devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Ilgın'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapaklı Mahallesi kavşağı yakınlarında, Hüseyin Erol yönetimindeki 35 AKR 53 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Seher Erol (69) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Ilgın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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