Ilgın'da Siyer-i Nebi yarışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın'da Siyer-i Nebi yarışması yapıldı - Son Dakika

Ilgın'da Siyer-i Nebi yarışması yapıldı

6 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ilgın Temsilciliği tarafından Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi.

Ilgın'da Siyer-i Nebi yarışması yapıldı, System.String[]

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ilgın Temsilciliği tarafından Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi.

Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen yarışmaya, orta öğrenim düzeyindeki okullardan 180 öğrenci katıldı.

Yarışma hakkında açıklamada bulunan AGD Ilgın Temsilcisi Başkan Yardımcısı Ali Özkara, yarışmayı düzenli olarak her yıl yaptıklarını söyledi.

Özkara, yarışmada amacın Hz. Muhammed'in hayatını genç nesillere doğru şekilde öğretmek olduğunu ifade ederek, "Efendimizin izinde bir gençlik olarak onun hayatını, ahlakını, örnek almak için gayret gösteriyoruz. Liseli ve ortaokullu gençlerimizin de bu değerden uzak kalmaması ve Peygamberimizi tanıyıp örnek alması için; onun yanında mücadele eden genç sahabelerin izinden giden bir gençlik arzuluyoruz. Allah'a ibadet eden, temiz bir hayat içinde yetişen bir nesil, bir gençlik yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Yarışma sonuçları 31 Aralık gecesi Konya'da düzenlenecek olan Mekke'nin Fethi programında açıklanacak.

Anadolu Gençlik Derneği, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor
Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
19:45 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
19:43 Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü - Son Dakika
19:42 Hindistan'da "Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik" karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika
19:40 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 28 sivili öldürdü - Son Dakika
19:38 Özel Hareket Bölge Başkanlığı binasına 2020'de başlanılıyor - Son Dakika
17:36 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 19:46:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilgın'da Siyer-i Nebi yarışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]