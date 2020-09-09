Ilgın'da "sulama kanalının üstü kapatılsın" talebi - Son Dakika

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Esentepe Mahallesi Muhtarı Hüsnü Ateş, mahallenin ortasından geçen sulama kanalının kapatılması için imza kampanyası başlattı.

Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanalın mahalleyi ikiye böldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Mahallemizin ortasından geçen üstü açık sulama kanalının acilen kapatılmasını istiyoruz. Bu kanal mahalleyi ikiye bölüyor. Yukarı tarafa geçişimiz yok. Ayrıca okulun hemen yanında olduğu için çocuklarımız için büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu kanala düşen bir kızımızı kaybettik ve yine kanala düşen 11 çocuğumuz mahalle sakinleri tarafından kurtarılmıştır. Kanala düşen hayvanların haddi hesabı yoktur. Bu kanalı telle çevirdiler. Ama telle çevirmek bir anlam ifade etmemiştir. Çocuklar yine bu sıcak havalarda serinlemek için içerisinde geziyorlar. Kanalın ilerisi bataklık haline geldi. Artık buradaki haşere ve sivrisinekler rahatsız edici oldu. Topladığım 822 imzayı sağlık ve çevreyle ilgili kurumların tamamına teslim ettim. Kanalın belli bir kısmı zaten kapalı. Bu işin takibini bırakmayacağım. Yetkililerden bir an önce kanalın kapatılması yönünde yardım bekliyorum."

Mahalle sakinlerinden Seyit Mehmet Kızıl ise 1995 yılında kızını kanal sularında kaybettiğini belirterek, "1995 yılında burası komple açıktı. Benim kızım düşerek hayatını kaybetti. O yıllarda da yetkililerden kanalın kapatılmasını çok talep ettik. Ama bu zamana kadar geldi. Buraya düşecek çocuklar da bizim çocuklarımız. Mahalle halkı olarak kanalın kapatılmasını istiyoruz." diye konuştu.