Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu'ndan "cuma namazı" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu'ndan 'cuma namazı' açıklaması - Son Dakika

Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu'ndan "cuma namazı" açıklaması

6 saat önce

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bazı dernek, vakıf ve özel yurtlar, kurslar ile bazı kurum ve kuruluşlarda cuma namazı kılınacağı şeklinde duyumlar alındığını belirterek bu konuda kurallara uymayanlar hakkında yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu'ndan

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bazı dernek, vakıf ve özel yurtlar, kurslar ile bazı kurum ve kuruluşlarda cuma namazı kılınacağı şeklinde duyumlar alındığını belirterek bu konuda kurallara uymayanlar hakkında yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Kadiroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplum sağlığını sağlamak adına geçici süreyle cuma namazlarının cemaatle kılınmayacağı duyurusunun ardından bazı vatandaşların cuma namazı kılmak için örgütlendiği duyumunu aldıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar gereği böyle bir duruma izin verilmeyeceğini ifade eden Kadiroğlu, şunları kaydetti:

"Bu kişi kurum ve kuruluşların yetkilileri sözlü olarak da uyarılacaktır. Bu uyarılara rağmen buna tevessül edenler hakkında gerekli kanuni işlemler derhal yapılacaktır. Konunun hassas ve provokasyona uygun olması ve basın yayın organlarında, sanal medyada çarpıtılarak aktarılmasına meydan vermemek için, her türlü tedbir alınarak, gerekirse görüntülü çekim yapılarak konu belgelendirilecektir. Bu tür binalarda gereği için zabıta tedbiri de alınacaktır. Alınan tedbirler tüm vatandaşlarımızın sağlığı içindir. Aksi hareket kul hakkına girdiği gibi vatandaşlarımızı kanuni yaptırımlarla da karşı karşıya bırakacaktır." dedi.

Fatih Kadiroğlu, Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı         
12:22
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı         
21:27
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:13:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu'ndan "cuma namazı" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]