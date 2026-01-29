Ilhan Omar'a Saldırı Davası - Son Dakika
Ilhan Omar'a Saldırı Davası

Ilhan Omar\'a Saldırı Davası
29.01.2026 22:35
Demokrat Temsilci Ilhan Omar'a elma sirkesi püskürten Anthony J. Kazmierczak yargılanacak.

NEW ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Demokrat ve Müslüman üyesi Ilhan Omar'a, sıvı püskürterek saldıran Anthony J. Kazmierczak'ın "saldırı suçundan" yargılanacağı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, 27 Ocak'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde düzenlenen etkinlikte Omar'ın üzerine elma sirkesi püskürterek saldıran Kazmierczak hakkında suç duyurusunda bulundu.

Federal mahkemeye sunulan belgelere göre, saldırı nedeniyle tutuklanan Kazmierczak, Somali kökenli ABD'li siyasetçi Omar'a "saldırı, karşı koyma, engelleme ve onu korkutma" suçlamalarıyla karşı karşıya.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) bir yetkilinin ortaya çıkan yeminli ifadesine göre, Kazmierczak'ın bir şırınga kullanarak Demokrat siyasetçi Omar'a elma sirkesi ve su püskürttüğü netleşti.

"Olaydan sonra, Bay Kazmierczak'ın 'Minnesota halkını bölüyorsunuz' dediği anlaşıldı." ifadesini kullanan yetkili, Kazmierczak'ın püskürttüğü sıvının, Omar'ın yüzüne ve sağ gözüne ulaşmış olabileceğini belirtti.

Diğer yandan, Kazmierczak'ın sabıka kaydının bulunduğu, 2021'de sosyal medya hesabında Omar'ı eleştiren siyasi karikatür paylaştığı, son yıllarda Demokratlara olan öfkesini sık sık ifade eden paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Ilhan Omar'a saldırı

ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, 27 Ocak'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını eleştirdiği sırada, kendisine yaklaşarak sıvı püskürten bir kişi tarafından saldırıya maruz kalmıştı.

ABD polisi, 55 yaşındaki saldırgan Anthony Kazmierczak'ın gözaltına alındığını ve tutuklandığını açıklamıştı.

Yapılan incelemelerde Omar'a sıkılan maddenin, elma sirkesi olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Suç, Son Dakika

