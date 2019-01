- İlhan Palut: "Elimizden geleni yapacağız" Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladıPalut: "İyi mücadele ederek sonuca razı olacağız"HATAY - Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında karşılaşacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör İlhan Palut, Başakşehir karşısında iyi futbol oynayarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında karşılaşacak olan Hatayspor, Osman Çalğın Tesisleri'nde son hazırlıklarını yaptı. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, bu anlarda ısınma hareketleri ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile devam etti. Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, idman öncesinde Medipol Başakşehir maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İyi mücadele ederek ortaya çıkan sonuca razı olacaklarını belirten Palut, Medipol Başakşehir maçının keyifli geçeceğini söyleyerek, " Gençlerbirliği maçından sonra hiç ara vermeden çalışmalarımıza başladık. Bugünde Başakşehir maçı için son antrenmanımızı yapıyoruz. Başakşehir maçında, ilk maçta aldığımız 1-0'lık mağlubiyet, ikinci maç için her şeye gebe bir sonuç. Biz, aynı Başakşehir'de olduğu gibi elimizden geleni yapacağız, çok iyi mücadele edeceğiz. İyi futbol oynamaya çalışacağız ve ondan sonra ortaya çıkan sonuca razı olacağız. Şehir kupa maçı için heyecanlı, yıllardır biliyorsunuz şehrimizde büyük takımları ağırlamanın özlemini çekiyoruz. Bu açıdan da bence keyifli bir maç olacak. Önemli oyuncuları var Başakşehir'in, iyi bir takım, biz de onlara saygı duyarak ama sahaya da teslim olmak için çıkmayarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu."Ligde her maç önemli, her maç final"Medipol Başakşehir maçının ardından ligde oynayacakları Karabük maçına odaklanacaklarını söyleyen Palut, "Maçın akabinde Pazartesi günü Karabük maçı var. Cumartesi günü Karabük'e hareket edeceğiz. Ligde her maç önemli, her maç final. Bu Gençlerbirliği'dir, bu Karabük'tür diye bir ayrım yapma şansımız yok. Karabükspor geçen hafta Adana Demirspor maçında son derece etkili oynadı ve son dakikalarda yediği golle mağlup oldu ve birçok pozisyon buldu. Rakibi analiz edip, en ciddi şekilde maça çıkıp, o maçta da galip gelerek, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu Akın Alkan : "Önceliğimiz kupa da tur atlamak"Hatayspor kalecisi Akın Alkan ise önceliklerinin Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamak olduğunu vurgulayarak, "Bizim hedefimiz ilk önce Başakşehir maçı. İlk önce kupada tur atlamak, daha sonra lige kaldığımız yerden devam etmek. Ama öncelik olarak Başakşehir maçında kupada tur atlamak istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligde de takım içerisindeki arkadaşlık olsun teknik ekibimizin bakış açısı, çalışmamız olsun herkes çok özverili zaten. İlk yarının sonunda çıkışımız vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk. Hatta biz istedik ki hiç devre arası gelmesin, çıkışımız devam etsin. Ama herkes çok özverili bir devre arası kampı geçirdi. İkinci yarının ilk maçında da Gençlerbirliği'ni iyi bir skor ile mağlup ettik. Bundan sonra daha iyilerini yapmamız lazım" ifadelerine yer verdi."Takımda herkes birbirini çok seviyor"Takım içerisinde herkesin birbirine destek verdiğini belirten Alkan, "Bizim takımımız da zaten inanılmaz sevgi ve saygı var. Arkadaşlık olarak herkes birbirini çok seviyor. Bu kolay kolay yakalanabilecek bir şey değil. Gerçekten burada vakit geçiren arkadaşlarımız buradan zor ayrılıyor diyebilirim. Herkesin ailesi hepimizi destek oluyor. Biz birbirimize destek oluyoruz. Gençler, kaptanımız olsun, hocalarımız da aynı şekilde. Bize inanılmaz sevgi veriyorlar, biz de bunun karşılığını saha da vermeye çalışıyoruz. Çok iyi bir ortamımız var, inşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı