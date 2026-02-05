İlhan Palut Konyaspor'a Davet Edildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da basın sözcüzü Cengiz Yönet, teknik direktörlük konusunda görüşme için İlhan Palut'un kente davet edildiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Yönet, "Kulübümüz TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir. Sayın Palut'un, bu gece ya da yarın sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.