İliç Maden Faciasında Kararlılık Vurgusu

11.02.2026 17:15
Ümit Özdağ, maden kazasında hayatını kaybeden işçinin ailesini ziyaret ederek destek sözü verdi.

(ANKARA)- İliç maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın ailesi, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Zafer Partisi'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, Erzincan İliç'teki maden kazasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın babası Ali Ekber Yıldız ve annesi Sevda Yıldız'ı Genel Merkezimizde ağırladı. Denetimsizlik ve ihmaller zinciri sonucu meydana gelen bu elim olay, siyasi sorumlulukları bulunan ve asla göz ardı edilemeyecek bir faciadır. Zafer Partisi olarak, bu süreçte sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi adına konunun kararlılıkla takipçisi olacağız. Başta merhum Uğur Yıldız'ın kederli ailesi olmak üzere, tüm emekçilerimizin ve İliç halkının yanında durmaya, haklı mücadelelerinde kendilerine destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

