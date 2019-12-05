Son Dakika Haberleri: İliç'te "Sıfır Atık" temalı farkındalık yürüyüşü yapıldı
Son Dakika Güncel İliç'te 'Sıfır Atık' temalı farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

İliç'te "Sıfır Atık" temalı farkındalık yürüyüşü yapıldı

6 saat önce

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Özel İliç Öğrenci Yurdu yönetiminin organizasyonuyla "Sıfır Atık" temalı farkındalık yürüyüşü yapıldı.

İliç'te

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Özel İliç Öğrenci Yurdu yönetiminin organizasyonuyla "Sıfır Atık" temalı farkındalık yürüyüşü yapıldı.


İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında TDV Özel İliç Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler tarafından farkındalık yürüyüşü düzenlendi.


Yürüyüşe İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Hicabi Aytemür, "Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için toplumun en küçük birimi olan aileden eğitimcilere, yerel yöneticilerden tüm vatandaşlara kadar her yaştan insana büyük görevler düşmektedir. Sıfır Atık Projesiyle, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınarak gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması amaçlanmaktadır." dedi.


Türkiye Diyanet Vakfı İliç Yurt Yöneticisi Ömer Ateşci ise Türkiye Diyanet Vakfının sadece öğrencilere yurt hizmetinin yanı sıra, iyi insan yetiştirme ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek gibi bir misyonu olduğunu ifade ederek yürüyüşte kullanılan tüm pankart ve görseller atıklardan yapıldığını söyledi.


Ateşci ayrıca oluşturulacak olan ekmek ve oyuncak kumbaraları ile toplanan ekmeklerin çevre köydeki hayvanlara yem ve oyuncaklarında çevre köydeki çocuklara hediye edileceğini ve bu bağlamda sosyal sorumluluk projelerine hassasiyetle önem verdiklerini ifade etti.


Düzenlenen ekinlik Dursun Yıldırım Meslek Yüksek Okulundan başlayıp tarihi saatli çeşme önünde bulunan atık kutularına, atıkların atılması ile son buldu. - ERZİNCAN

Mustafa Gürbüz, Erzincan, İliç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 15:58:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İliç'te "Sıfır Atık" temalı farkındalık yürüyüşü yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]