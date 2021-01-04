İliç'te sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

İliç'te sokak hayvanları unutulmadı

04.01.2021 07:11
İliç'te sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Erzincan'ın İliç ilçesinde kaymakamlık bünyesinde oluşturulan hayvan besleme grubu ekipleri tarafından korona virüs salgını nedeniyle sosyal izolasyonun sağlandığı süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama desteği verilmeye başlandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde kaymakamlık bünyesinde oluşturulan hayvan besleme grubu ekipleri tarafından korona virüs salgını nedeniyle sosyal izolasyonun sağlandığı süreçte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama desteği verilmeye başlandı.

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, İl Genel Meclisi Üyesi Kadir Yıldırım, daire amirleri ve hayvan sever vatandaşlar ilçenin değişik bölgelerinde belirli noktalarda oluşturulan beslenme noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktılar.

Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk ve farkındalık etkinliği hakkında açıklama yapan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, "Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı ve soğuk kış günlerinin yaşandığı şu dönemde sokak hayvanlarının aç kalmamaları için kaymakamlığımız bünyesinde hayvan besleme grubu oluşturduk. Ekibimiz tarafından 20 noktada sabitlenen beslenme noktalarımız sürekli kontrol altında tutularak sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçları karşılanacak. Bu süreçte, birlikte yaşadığımız sokak canlılarını korumak için işbirliği içerisinde hareket ettiğimiz belediye başkanımıza, hayvan sever vatandaşlarımıza, ekiplerimize duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi. - ERZİNCAN

İliç'te sokak hayvanları unutulmadı
İliç'te sokak hayvanları unutulmadı
İliç'te sokak hayvanları unutulmadı

Sokak Hayvanları, Erzincan, Mama, İliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İliç'te sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medyada gündem oldu! Haber kanalı, yayın esnasında Putin'in kafasını kesik verdi Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu
MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat oldu MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu Serhat oldu         
00:38
Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 il için sağanak yağış uyarısı         
23:55
Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir         
22:31
Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu         
21:54
Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu         
21:08
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti         
15:01
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
14:01
Harvard Üniversitesi profesöründen Harvard Üniversitesi profesöründen "dünya dışı yaşam" iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler         
12:56
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Başkent'te DEAŞ operasyonu! Çatışma bölgesinden görüntüler ele geçirildi Başkent'te DEAŞ operasyonu! Çatışma bölgesinden görüntüler ele geçirildi         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 07:21:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İliç'te sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei