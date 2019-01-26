İlim Yayma Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı

İlim Yayma Cemiyet Edirne
Şubesi'nin 16. Olağan Genel Kurul Toplantısında başkanlığa yeniden Abdullah Bülbül
seçildi.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, Edirne İlim Yayma Cemiyeti İsmet Kaan
Yurdu konferans salonundaki toplantıda, cemiyetin, 1951'den bu yana, gece gündüz demeden çalışarak vatanına, milletine yararlı gençler yetiştirdiğini söyledi.
Böyle cemiyetlere emeği geçenlere şükranlarını sunan Aksal, "1951'de cemiyetin kurulmasından beri ülkemizin ne zorluklar geçirdiğini eminim hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz. 1960'larda başlayan askeri darbelerden en son 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok badireler atlattı. Ama Allah'a çok şükür ki birliğimiz beraberliğimiz ve bu cemiyet gibi bu ülkesini seven, vatanını seven insanlar yetiştiren cemiyetlerde yetişmiş gençlerimiz sayesinde bu gün ayakta kaldık ve ayakta kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Yerel seçimlerin yaklaştığını dile getiren Aksal, "Bazıları bu yerel seçimleri genel seçimlere karıştırıp bazı heveslere kapılıyorlar. Yok efendim genel seçim olurmuş o olurmuş bu olurmuş gibi ümitlere kapılıyorlar. 31 Mart akşamı sonuç ne olursa olsun 1 Nisan
sabahı Recep Tayyip Erdoğan
bu ülkenin cumhurbaşkanı, AK Parti de iktidar partisi olacaktır. 31 Mart'ta bu ülkeyi kimin yöneteceğine değil, bulunduğumuz ilde, kasabada, köyde bizleri kimin idare edeceğine karar vereceğiz." ifadesini kullandı.
AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
da tüm teşkilatın yerel seçimler için gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti.
Kendisinin de uzun zamandır yerel seçim mücadelesi içerisinde olduğunu ve çalıştığını aktaran Uymaz, "Edirne'de bir hizmet değişimi olması gerekiyor. Bu nedenle Edirne'de 31 Mart'a yapılacak bir hizmet seçiminde lütfen bizi yalnız bırakmayın." şeklinde konuştu.
İlim Yayma Cemiyet Edirne Şubesi Başkanlığına yeniden seçilen Abdullah Bülbül ise gençlerle çok sayıda etkinliğe imza attıklarını belirtti.
Edirne'de İlim Yayma Cemiyeti bünyesinde bulunan yurt ve evlerde 40'ı kız olmak üzere 262 öğrencinin olduğunu aktardı. Bülbül, vatana, bayrağa ve millete saygılı, anne ve baba sevgisi olan, dindar bir nesil yetiştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.
Toplantıya, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
, İl Başkan Yardımcısı Mücahit Güzey, Merkez
İlçe Başkanı Çağrı Muştu, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, İl Başkanlığı Yönetim Kurulu ile İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesi'nin yönetim kurulu üyeleri katıldı.