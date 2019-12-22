İlim Yayma Ödül Töreni - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülkelerin, ellerindeki imkanları Müslümanların güçlenmesi ve başarısı için değil adeta parçalanmışlıklarının devam etmesi için yaptığını belirterek, "Kimi zaman diplomatik baskı yaparak, kimi zaman açıktan tehdit ederek İslam dünyasının kendi meselelerini özgürce konuşabilmesi ve bunlara çözüm üretmesi engelleniyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Avrupa ülkelerini Türkiye'yi, Suriye'de attığı meşru adımları nedeniyle köşeye sıkıştırmak yerine enerjilerini İdlib'teki katliamı engellemek için harcamaya davet ettiklerini, diğer türlü İdlib'deki yangının kendi topraklarına sıçramasına mani olamayacaklarını söyledi.

Cenevre'den sonra Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed himayesinde bu sene ilk kez lider seviyesinde düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne iştirak ettiklerini hatırlatan Erdoğan, ilk gün Malezya ile 14 iyi niyet muhtırası imzalayarak, savunmadan teknoloji paylaşımına stratejik alanlardaki iş birliğini güçlendirdiklerini, gelecek dönemde burada atılan imzaların meyvelerini çok farklı şekilde toplayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ziyaretinin ikinci gününde ise İslam dünyasının dört bir ucundan zirveye katılan akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldiklerini aktararak, Müslümanların etnik ve mezhep eksenli iç kavgalarla yorulmak, yıpratılmak istendiği bir dönemde İran, Katar, Malezya ve Türkiye olarak tüm dünyaya anlamlı bir mesaj verdiklerini dile getirdi.

Çatışmanın değil barışın, ayrışmanın değil vahdetin safında olduklarını dost, düşman herkese bir kez daha gösterdiklerini anlatan Erdoğan, gerek açılış konuşmasında, gerekse zirvenin diğer toplantılarında İslam aleminin içinde bulunduğu duruma dikkati çektiklerini ifade etti.

Kuala Lumpur Zirvesi'nin, Müslümanların inkişafına mani olan en büyük handikabın iç rekabet olduğunu tekrar ifşa ettiğini belirten Erdoğan, "Malum, bazı ülkeler ellerindeki imkanları Müslümanların güçlenmesi ve başarısı için değil adeta parçalanmışlıklarının devam etmesi için yapıyor. Kimi zaman diplomatik baskı yaparak, kimi zaman açıktan tehdit ederek İslam dünyasının kendi meselelerini özgürce konuşabilmesi ve bunlara çözüm üretmesi engelleniyor. Ne zaman Müslümanlar üzerlerindeki ölü toprağını temizlemeye kalksa, içeriden birileri sürekli bu süreci sabote ediyor. Müslümanlar ayağa kalkmaya çalıştıkça Batılı ülkelerden önce içimizdeki gafiller paçamızdan çekiyor." dedi.

Yemen'den Libya'ya kadar İslam alemindeki çatışmaları körükleyenlerin de yine bu çevrelerden başkası olmadığına değinen Erdoğan, "251 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbesinin finans ayağında da bu odakların izlerini görüyoruz. Bunların sabotajlarına rağmen biz hedeflerimiz doğrultusunda yürümeye kararlılıkla devam ediyoruz. Hiçbir kirli senaryo, bir daha ülkemizi eski güçsüz, zayıf, iç karışıklıklarla boğuşan kötü günlerine Allah'ın izniyle döndüremeyecektir." diye konuştu.

"Hiçbir zafer bize altın tepside sunulmamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Atalarımız, 'Yüksek dağın başı da dumanlı olur.' diyor. Biz de güçlendikçe, ekonomik bakımdan bağımsızlığımızı perçinledikçe, İslam dünyasının meseleleriyle daha fazla ilgilendikçe, içeriden ve dışarıdan saldırılara maruz kalıyoruz. Son 17 yılda elde ettiğimiz başarıların gerisinde, her aşaması zorluklarla örülü çetin bir mücadele var. Ne vesayete, ne teröre ne de uluslararası şer şebekelerine karşı elde ettiğimiz hiçbir zafer bize altın tepside sunulmamıştır.

Ne yaptıysak, neyi başardıysak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ettiğimizden dolayı başardık. Bu süreçte İlim Yayma camiamızla beraber Türkiye davasına gönül vermiş diğer sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğini aldık. Sizler kendi alanınızda yürüttüğünüz çalışmalarla ülkemizin yolunu ayrık otlarından temizlediniz. Sizler bilhassa, beşeri sermayemizin yetişmesi noktasında gerçekten ciddi çabalar harcadınız. Türkiye'nin insan kaynağı havuzunun nitelikli gençlerle, akademisyenlerle, öğretmenlerle dolması için mücadele ettiniz. Varsın birileri, İlim Yayma camiasıyla bağını koparmayı marifet zannetsin. Varsın birileri makamları gereği bulundukları görevlerden bili imtina etsin. Biz sizlerin ne yaptığını, ne tür fedakarlıklar gösterdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlerin hizmetlerinden daima iftihar ettim, gurur duydum.İnşallah bundan sonra sizin yanınızda durmayı sürdüreceğim. Sizlerden de aynı kararlılıkla yolunuza devam etmenizi bekliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma camiasından, son günlerde birilerinin inancını yaşamaktan başka hiçbir gayesi olmayan insanlara ve kurumlara yönelik azgınlıkları karşısında asla sinmemesini, çekinmemesini, endişeye kapılmamasını istedi.

"Bu davanın ve sizin hak yolunda yaptığınız faaliyetlerin sahibi Allah'tır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabbimizin buyurduğu gibi 'Allah size yardım ederse, size galip gelebilecek olan kimdir ki? O sizi bırakırsa, size yardım edecek, kurtarabilecek kimse olamaz.' O halde müminler, Allah'a güvenip dayansınlar. Bu ilahi emre mütenasip şekilde, hepimiz sadece Rabbimize güveneceğiz, sadece Rabbimize dayanacağınız. En dar zamanlarımızda yardımı yine ondan bekleyeceğiz. Unutmayalım ki biz işimizi düzgün yaparsak en güzel şekilde insanımıza hizmet edersek, Rabbim de bizi nusretiyle destekleyecektir."

Tören

İlim Yayma Ödül Töreninde, İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Sarısoy, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Murat Yalçıntaş da ödüllerin içerikleri ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgiler verdi.

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun "Bestekar Sultanlar" temasıyla Osmanlı sultanlarının eserlerini seslendirdiği programda, İlim Yayma Büyük Ödülü'nü Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Sosyal Bilimler Ödülü'nü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Mühendislik, Sağlık ve Doğa Bilimleri Ödülü'nü ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran aldı.

Tören sonunda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve davetli de törene katıldı.

(Bitti)