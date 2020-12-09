KASTAMONU - İlk Türk kadın mitingi 101'inci yılında - Son Dakika

KASTAMONU - İlk Türk kadın mitingi 101'inci yılında

09.12.2020 10:59

Anadolu'nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 101. yılı, salgın koşullarına uygun etkinliklerle kutlanacak.

Anadolu'nun işgaline karşı haklı seslerini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da ilk kadın mitinginin gerçekleştirildiği Kastamonu'da 101. yılı, salgın koşullarına uygun etkinliklerle kutlanacak.

Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Hanımlar Cemiyeti öncülüğünde 10 Aralık 1919'da Kız Öğretmen Okulu bahçesinde toplanan 3 binden fazla kadın, ilk kadın mitingini düzenledi.

Kentte her yıl 10 Aralık'ta büyük coşkuyla kutlanan etkinlikler, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda kişiyle yapılacak.

Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Aralık 1919'daki miting kapsamında kadınların, dünya devletlerinin başkan veya cumhurbaşkanlarının eşlerine telgraf çekerek işgali durdurmalarını ve ülkelerini terk etmelerini istediklerini anlattı.

İngiltere Kraliçesi ve Hindistan yönetimine de telgraf gönderildiğini belirten Kızıltan, "10 Aralık 1919, Kastamonulu kadınların yurdumuzun işgalinin protesto ettikleri, Atatürk'ün başlattığı kurtuluş mücadelesine destek verdikleri, dünyaya seslerini duyurdukları ilk Türk kadın mitingidir. "dedi.

Her yıl 10 Aralık'ta Türk kadınının gösterdiği özgürlük ve demokrasi mücadelesini kutladıklarını dile getiren Kızıltan, şunları söyledi:

"Türk kadınının bugün de aynı bilinç ve güçte olduğunu, ninelerimize layık olduğumuzu bir kez daha duyurmak için kutlama yapıyoruz. Pandemi nedeniyle 101. yıl kutlamalarında yan yana gelemediğimiz için sosyal medyada birlikte olmayı planladık. Kastamonu Üniversitesi ile çevrim içi resim sergisi hazırladık. Bir de çelenk sunma programımız olacak. Kısıtlı sayıda kişiyle Valimiz ve Belediye Başkanımız ziyaret edilecek. Bu sene etkinliklerimiz biraz sönük geçecek ama umuyoruz bir dahaki sene çok daha görkemli, çok daha güzel çalışmalar yaparak Kastamonu kadınının gururu olan bu günü Türkiye'nin dört bir yanında duyurmaya çalışacağız. 101'inci yılını kutladığımız miting belki bir kurtuluş amacı taşımıyor ama açılan yolda yürüdüğümüz, her türlü zorlukta tasada, kıvançta var olduğumuzun bir kanıtıdır."

"İsteğimiz, 10 Aralık'ın ulusal günlerden biri olarak kabul edilmesi"

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kastamonu Şube Başkanı Latife Ergün de Kastamonulu kadınların o dönemde yurdun işgalini protesto amacıyla çok büyük bir miting düzenlediğini vurguladı.

Kastamonulu kadınların dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerine dikkati çeken Ergün, "Mesela Fransa Başbakanının eşine çektikleri telgrafta, Fransa ile Türkiye arasındaki geçmişten günümüze gelen ikili ilişkileri işliyorlar. Amerika'ya çektikleri telgrafta ise Wilson prensiplerinden bahsediyorlar. Kastamonulu kadınların çektikleri telgraflarda son derece diplomatik bir dil kullandıkları, dünya kültürüne ne kadar hakim oldukları dikkati çekiyor." diye konuştu.

Ergün, Kastamonu'nun her zaman devletin ve milletin yanında olduğunun altını çizerek, "10 Aralık Platformu ve Kastamonu kadınları olarak isteğimiz, 10 Aralık'ın ulusal günlerden biri olarak kabul edilmesi. Toplumumuzun her kesimi tarafından bilinen bir gün olmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kastamonu Yardımseverler Derneği Başkanı Ferhan Çelen ise kutlamaların 10 Aralık 1994'te yaklaşık 15 bin kişi ile başlayıp 26 yıldır aynı coşkuyla devam ettiğini dile getirerek, bundan büyük onur ve gurur duyduklarını kaydetti.

KASTAMONU - İlk Türk kadın mitingi 101'inci yılında
KASTAMONU - İlk Türk kadın mitingi 101'inci yılında
KASTAMONU - İlk Türk kadın mitingi 101'inci yılında
KASTAMONU - İlk Türk kadın mitingi 101'inci yılında

10 Aralık, Kastamonu, Protesto, Miting, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - İlk Türk kadın mitingi 101'inci yılında - Son Dakika


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