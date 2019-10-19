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İlk yarı Başakşehir'in üstünlüğüyle bitti

1 saat önce

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.

İlk yarı Başakşehir'in üstünlüğüyle bitti, System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Beto'dan seken topu Crivelli kontrol etti. Crivelli'nin pasında topu alan İrfan Can'ın ceza yayından vuruşunda yine Beto meşin yuvarlağı çeldi.

11. dakikada Epureanu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Gulbrandsen'in kaleci Beto ile karşı karşıya kalıp çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada İrfan Can'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Skrtel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu alan Gulbrandsen'in vuruşu ise direğin yanından dışarı gitti.

45. dakikada Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mahmut'un ters kafa vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45+1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Mossoro'nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Kısal xx, Serkan Çimen xx

M. Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Gökhan İnler xx, Mahmut Tekdemir xx, Edin Visca xx, İrfan Can Kahveci xx, Fredrik Gulbrandsen xxx, Enzo Crivelli xx

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Carlos Ponck, Berkay Özcan, Okechukwu Azubuike, Kerim Frei, Mehmet Topal, Robinho, Demba Ba

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Soner Aydoğdu xx, Poko xx, Serdar Gürler xx, Napoleoni xx, Mossoro xx, Jerome xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Andre Castro, Halil Akbunar, Celso Borges, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Gulbrandsen (dk. 11) (M. Başakşehir)

Sarı kartlar: Gökhan İner (M. Başakşehir), Mossora (Göztepe)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Başakşehir, İrfan Can, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
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