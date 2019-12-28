İlk yarıda 3 gol var - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlk yarıda 3 gol var - Son Dakika

İlk yarıda 3 gol var

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk ediyor.

İlk yarıda 3 gol var, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada kullanılan korner atışında Ömer'in ceza sahasına gönderdiği topa Marcao kafayı vurdu ancak top direkten döndü. Topu tekrar kapan Marcao'nun ortasında arka direkteki Taylan'ın şutunda savunmanın elle oynadığına hükmeden Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

10. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Falcao kaleciyi ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

16. dakikada Galatasaray savunmasının hatası sonrasında topu kapan Hakan Özmert'in uzaktan sert şutu üstten auta gitti.

18. dakikada Nagatomo'nun savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Feghouli dokundu ancak top Boffin'de kaldı.

19. dakikada Taylan'ın ara pasında topla buluşan Feghouli kaleci Boffin'i geçip şutunu atmak istedi ancak tecrübeli file bekçisi uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

28. dakikada Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Mariano ceza sahası içine girip kale önüne kesti. Bu noktada müsait durumdaki Falcao, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nagatomo, arka direkteki Feghouli'ye gönderdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top az farkla auta gitti.

37. dakikada orta sahadan atılan uzun topa hareketlenen Ömer Bayram ceza sahasına girer girmez kale sahası önüne kesti. Bu noktada Taylan'ın sektirdiği top Celustka'ya çarparak ağlara gitti. 3-0

45+1. dakikada Mariano'nun ortasında Feghouli'nin topukla gönderdiği topu arka direkte Nagatomo tamamlamak istedi. Kaleci Boffin'den seken topu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Donk xxx, Marcao xxx, Nagatomo xxx, Seri xxx, Lemina xxx, Feghouli xxx, Taylan xxx, Ömer xxx, Falcao xxx

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem, Selçuk, Belhanda, Babel, Emin, Emre Mor

Teknik Direktör: Fatih Terim

Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Salih x, Celustka x, Tarık Çamdal x, Ufuk Akyol x, Chico x, Doğukan x, Hakan x, Amilton x, Blanco x

Yedekler: Ferhan, Eren Albayrak, Dala, Mukairu, Ribeiro, Yekta, Harun, Halil, Mikail, Bünyamin

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Falcao (dk. 10 pen. ve 28), Celustka (dk. 38 k.k.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Lemina (Galatasaray), Doğukan, Hakan Özmert (Antalyaspor)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Antalyaspor, Galatasaray, Falcao, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın G.Saray'la anlaştığını söyledi
Fatih Terim, Arda Turan'a yeşil ışık yaktı: Futbolu burada bırakmalı Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı

Son Dakika Haberleri
03:54 Denizli'de polisten huzur operasyonu - Son Dakika
03:46 Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi - Son Dakika
03:34 Burkina Faso'nun 6 bölgesinde OHAL bir yıl uzatıldı - Son Dakika
02:57 Duman Almanya'da konser verdi - Son Dakika
02:38 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 04:14:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk yarıda 3 gol var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]