İlk Yarıda Tek Gol Vardı

Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turun ilk maçında Boluspor
ile karşı karşıya gelen Galatasaray
, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak
'ın vurduğu top az farkla üstten dışarıya çıktı. 25. dakikada Belhanda
'nın ceza dışından çektiği şut kaleci Gökhan'da kaldı. 29. dakikada sol kanattan Boluspor tarafından geliştirilen atakta Hayrullah'ın ortaladığı topu Özgür Can kafayla indirdi, Mustafa'nın topun gelişine yerden sert vurduğu şutta kaleci İsmail gole izin vermedi. 39. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan yere düştü. Pozisyonun bitişinde VAR'a giden orta hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 41. dakikada kullanılan penaltı atışını kaptan Selçuk
kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek gole çevirdi. 0-1
---KÜNYE---
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, İsmail Şencan
xx, Mehmet Kısal xx, Tugay Kaan
Numanoğlu xx Boluspor: Gökhan Köstereli xx, Mamadou Diarra xx, Ümit Kurt
xx, Burak Bekaroğlu
xx, Hayrullah Bilazer xx, Haktan Odabaşı xx, Emre Gültekin xx, İshak Çakmak
xx, Mustafa Durak xx, Chukwuma Akabueze xx, Can Özcan
xx Yedekler: Cengizhan Şarlı, Umut Gündoğan
, Bilal Sebaihi, Mutlu Güler, Guıdo Koçer, Mustafa Batuhan Altıntaş
, Abdurrahman Çağlar Teknik Sorumlu: Bahadır Kıyak Galatasaray: İsmail Çipe xxx, Martın Lınnes xx, Ahmet Yılmaz Çalık
xx, Gökay Güney
xxx, Ömer Bayram
xx, Selçuk İnan
xxx, Ryan Donk
xx, Younes Belhanda
xxx, Yunus Akgün
xx, Sinan Gümüş
xx, Muğdat Çelik
xx Yedekler: Batuhan Ahmet Şen
, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra, Ndıaye, Henry Onyekuru
, Fernando Reges
, Emre Taşdemir
, Atalay Babacan
, Celik Yüksel, Sofıane Feghoulı Teknik sorumlu: Levent Şahin
Gol: Selçuk İnan (dk. 41 pen.) (Galatasaray) Sarı Kartlar: Diarra, Burak Bekaroğlu (Boluspor), Muğdat Çelik, Ryan Donk (Galatasaray)
(İHA)