Son Dakika Haberleri: İlk Yarıda Tek Gol Vardı

İlk Yarıda Tek Gol Vardı

41 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun ilk maçında Boluspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun ilk maçında Boluspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak'ın vurduğu top az farkla üstten dışarıya çıktı. 25. dakikada Belhanda'nın ceza dışından çektiği şut kaleci Gökhan'da kaldı. 29. dakikada sol kanattan Boluspor tarafından geliştirilen atakta Hayrullah'ın ortaladığı topu Özgür Can kafayla indirdi, Mustafa'nın topun gelişine yerden sert vurduğu şutta kaleci İsmail gole izin vermedi. 39. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan yere düştü. Pozisyonun bitişinde VAR'a giden orta hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 41. dakikada kullanılan penaltı atışını kaptan Selçuk kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek gole çevirdi. 0-1

---KÜNYE---

Stat: Bolu Atatürk Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx, Tugay Kaan Numanoğlu xx Boluspor: Gökhan Köstereli xx, Mamadou Diarra xx, Ümit Kurt xx, Burak Bekaroğlu xx, Hayrullah Bilazer xx, Haktan Odabaşı xx, Emre Gültekin xx, İshak Çakmak xx, Mustafa Durak xx, Chukwuma Akabueze xx, Can Özcan xx Yedekler: Cengizhan Şarlı, Umut Gündoğan, Bilal Sebaihi, Mutlu Güler, Guıdo Koçer, Mustafa Batuhan Altıntaş, Abdurrahman Çağlar Teknik Sorumlu: Bahadır Kıyak Galatasaray: İsmail Çipe xxx, Martın Lınnes xx, Ahmet Yılmaz Çalık xx, Gökay Güney xxx, Ömer Bayram xx, Selçuk İnan xxx, Ryan Donk xx, Younes Belhanda xxx, Yunus Akgün xx, Sinan Gümüş xx, Muğdat Çelik xx Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra, Ndıaye, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Celik Yüksel, Sofıane Feghoulı Teknik sorumlu: Levent Şahin Gol: Selçuk İnan (dk. 41 pen.) (Galatasaray) Sarı Kartlar: Diarra, Burak Bekaroğlu (Boluspor), Muğdat Çelik, Ryan Donk (Galatasaray)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Younes Belhanda, Türkiye Kupası, Galatasaray, Boluspor, Spor
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