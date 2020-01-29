İlkay Gündoğan, Manchester City sonrası rotasını açıkladı!

Bu bir ilandır



Futbol kariyerine Schalke'nin genç takımında başlayan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, Dortmund'da yıldızını parlatmış ve Manchester City'ye transfer olmuştu.



Bu yaz serbest mi kalacak derken City ile 4 yıllık yeni sözleşmeye imza atıp taraftarlarının yüreklerine su serpen Gündoğan, gelecek planlarından bahsetti ve sürpriz bir rota çizdiğini açıkladı!



"BAŞKA BİR KITA NEDEN OLMASIN, MLS PLANLARIM ARASINDA..."



DAZN'a gelecek planları hakkında açıklama yapan İlkay Gündoğan, "Buradaki kontratım bittiğinde 32-33 yaşında olacağım. Form durumum o zaman nasıl olur bilemiyorum ama kıta değiştirme planlarım arasında... İtalya veya İspanya da olabilir ama MLS fikrine de uzak değilim." dedi.



Manchester City, Manchester United'ı 3 hafta önce oynanan derbide 3-1 yenmiş ve İlkay da 90 dakika sahada kalmıştı.



