İlkel Taşıma Yöntemiyle Vatandaşların Canını Hiçe Saydılar
34 dakika önce
Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın en üst katına demir çıkarmak isteyen inşaat işçileri ilkel bir yöntemi tercih etti.
Beyoğlu
'nda 4 katlı bir binanın en üst katına demir çıkarmak isteyen inşaat işçileri ilkel bir yöntemi tercih etti. Palaska'ya bağladıkları demiri çıkaran işçiler,hem kendi canını hemde o esnada oradan geçen vatandaşların canını tehlikeye attı.
Beyoğlu Tarlabaşı
'nda 6 inşaat işçisinin demir boruları taşıma yöntemi görenleri hayrete düşürdü. 4 katlı bir binanın üstüne demir boruları çıkarmak isteyen inşaat işçileri ilkel bir yöntem tercih etti. İki kişi aşağıdan demirleri palaskaya bağlarken, 2 kişi binanın orta kısmında yukarı çekti. Binanın en üst kısmında bulunan iki kişi de demirleri yukarı çekti. Palaska yardımıyla demirleri yukarı çıkaran işçiler, hem kendi canlarını hemde oradan geçen vatandaşların canını tehlikeye attı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:13 Kaynak: İHA
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