İlkokul öğrencilerinden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul öğrencilerinden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

İlkokul öğrencilerinden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

6 saat önce

Serdivan ilçesi Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlkokul öğrencilerinden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Serdivan ilçesi Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.


Ziyarete sınıf öğretmeni İsmigül Bilgiç ve öğrenciler katıldı. Polisler tarafından kapıda karşılanan öğrencilere ilk olarak Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) gezdirildi. Daha sonra toplum destekli polislik şube, olay yeri inceleme ve çevik kuvvet şube personelleri tarafından öğrencilere yapılan Polisiye işlemler anlatıldı ve soruları cevaplandırıldı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Eğitim Büro Personeli Polis Memuru Murat Ünal tarafından çocuklara mini bir trafik eğitimi verildi. Ünal eğitim sonunda, çocukların Trafik Kuralları konusunda sorularını cevaplandırdı.


Bahçelievler Gazi İlkokulu sınıf öğretmeni İsmigül Bilgiç gezi sonrası yaptığı değerlendirmede, "Uzun zamandır çocuklarımız İl Emniyet Müdürlüğünü gezmek istiyordu. Böylesine şerefli ve onurlu mesleğin çalışmalarını çocuklarımızın yerinde görmesi ve bunu yaşaması, Polislerimizle sohbet etmesi öğrencilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız polislerimize merak ettikleri konuları sorarak yerinde bilgi edindiler. Öğrencilerimize polisiye işlemleri ve faydalı bilgileri keyifli bir sunumla anlatan İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Bahçelievler, Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
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