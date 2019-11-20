Son Dakika Haberleri: "İlkokulda Dil Becerileri Çalıştayı" başladı
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"İlkokulda Dil Becerileri Çalıştayı" başladı

6 saat önce

Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin işbirliğiyle yapılan "İlkokulda Dil Becerileri Çalıştayı" başladı.

Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin işbirliğiyle yapılan "İlkokulda Dil Becerileri Çalıştayı" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, bir otelde düzenlenen ve 2 gün sürecek çalıştayın açılışındaki konuşmasında, temel dil becerileri olarak ortaya çıkan dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi konularda sınıf öğretmenlerine önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Tatlı, iki gün sürecek çalıştay kapsamında hazırlanacak raporlarının ilerde çeşitli araştırmalara da kaynaklık edeceğini belirtti.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem ise dil becerilerinin geliştirilmesinin eğitime olan etkisiyle ilgili konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Başaran de dil ve yazma becerisinin eğitim öğretim yaşantısına etkilerini anlattı.

Çalıştaya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Bilal Duman, sınıf öğretmenleri ve okul idarecileri katıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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