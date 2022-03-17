İlkokuldan kaçırılan baldızı için evlat nöbetine devam ediyor - Son Dakika
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İlkokuldan kaçırılan baldızı için evlat nöbetine devam ediyor

17.03.2022 10:21

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Agit Demir, 12 yaşındayken zorla dağa kaçırılan baldızı için eylemini 927'inci gününde de kararlılıkla sürdürüyor.

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Agit Demir, 12 yaşındayken zorla dağa kaçırılan baldızı için eylemini 927'inci gününde de kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 927'inci gününde de sürüyor.

Eyleme Hazro ilçesi Dadaş köyünden katıldığını ve 9 yıl önce 12 yaşındayken zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Helin Bozanlı'nın eniştesi Agit Demir, baldızının PKK tarafından dağa kaçırıldığını ifade etti. Baldızının ilkokul birinci sınıfa gittiğini ve oradan alıp onu dağa götürüldüğünü hatırlatan enişte Demir, "Ona çağrım, bir an önce gelip güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. O gelinceye kadarda buradan gitmeyeceğim" dedi.

(Sedat Irmak-İHA)

İlkokuldan kaçırılan baldızı için evlat nöbetine devam ediyor
İlkokuldan kaçırılan baldızı için evlat nöbetine devam ediyor
İlkokuldan kaçırılan baldızı için evlat nöbetine devam ediyor

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlkokuldan kaçırılan baldızı için evlat nöbetine devam ediyor - Son Dakika


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