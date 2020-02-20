İltica için yazılan nefret sözlerini çözen polis ve idarecilere başarı belgesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İltica için yazılan nefret sözlerini çözen polis ve idarecilere başarı belgesi - Son Dakika

İltica için yazılan nefret sözlerini çözen polis ve idarecilere başarı belgesi

12 dakika önce

Tunceli'de bir kişinin kapısına yazılan nefret söylemi sonrasında başarılı bir çalışma yapan ve olayı ortaya çıkaran 30 emniyet personeli ile idarecilerine Vali Tuncay Sonel tarafından başarı belgesi verildi.

İltica için yazılan nefret sözlerini çözen polis ve idarecilere başarı belgesi, System.String[]

Tunceli'de bir kişinin kapısına yazılan nefret söylemi sonrasında başarılı bir çalışma yapan ve olayı ortaya çıkaran 30 emniyet personeli ile idarecilerine Vali Tuncay Sonel tarafından başarı belgesi verildi.


Olay, 20 Ocak'ta Pertek ilçesinde meydana gelmişti. İlçede ikamet eden K.A'nın kapısına boya ile "Geber Ermeni...." yazısı yazılmış ve bir de kalaşnikof mermisi bırakılmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada yazıyı yazıp mermiyi bırakan kişinin K.A.'nın akrabası Y.D. olduğu, polisin 3 gün içerisinde yaptığı başarılı çalışma sonucu ortaya çıkarılmıştı. İlçede bir restoranda garsonluk yapan Y.D. ifadesinde K.A'nın Almanya'da yaşayan oğlu ve kendisinin kayınbiraderi olan Yusuf İnan A.'nın kendisini arayarak annesinin evinin önüne bir adet Kalaşnikof mermisi bırakmasını ve kapıya da "Geber Ermeni ..." yazmasını istediğini itiraf etmişti. Yusuf İnan A.'nın bunu ilticasının kabul edilmesi amacıyla yaptırdığını itiraf eden Y.D.'nin evinde yapılan aramada kapıya yazı yazarken kullandığı boya ile Almanya'daki kız kardeşiyle konuya ilişkin yaptığı yazışmaları da tespit edilmişti.


Polislerin tamamı ödüllendirildi


Olayın ortaya çıkarılmasının ardından Vali Tuncay Sonel, Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ile İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve 30 emniyet personelini makamında kabul etti. Vali Sonel, makamında kabul ettiği personele, olayın kısa sürede aydınlatılmasından ötürü teşekkür ederek başarı belgesi verdi.


Öte yandan 2015 yılında Almanya'da giden Yusuf İnan A'nın hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan arama kararı ve Türkiye'ye iadesi için işlemler yapıldığı bildirildi. - TUNCELİ

Tunceli, Pertek, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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