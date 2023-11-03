Özge Ulusoy saçlarını kısacık kestirdi

Podyumların yanı sıra sunuculuk ve sosyal medya hesabından yaptığı işbirlikleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özge Ulusoy, yeni yaşına girer girmez imajını değiştirerek saçlarını kısacık kestirdi.

"YENİ YAŞIM YENİ SAÇIM"

28 Ekim'de 41. yaşını kutlayan Özge Ulusoy, imaj değişikliğine gitti. Uzun yıllardır saçlarını bel hizasında kullanan ünlü isim, omuzlarına gelecek kadar kısacık kestirdi. Kuafördeki imaj değişikliğini 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yayınlayan Ulusoy, "Yeni yaşım yeni saçım" notunu yazdı. Özge Ulusoy'un yeni imajı Pınar Altuğ ve Demet Şener'den tam not aldı.

İşte Özge Ulusoy'un yeni imajı...