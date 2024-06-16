Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

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Rusya'da bir cezaevinde yaşanan rehine krizi ülkeyi ayağa kaldırdı. DEAŞ bağlantılı 6 mahkum duruşma öncesinde 2 gardiyanı rehin alırken zırhlı ekiplerin düzenlediği operasyonla şahıslar öldürüldü, rehin alınan memurlar yaralanmadan kurtarıldı. Öte yandan Rus kolluk güçlerinin düzenlediği operasyona ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Servis edilen videoda cezaevinden silah sesleri yükseldiği ve öldürülen 6 kişinin cansız bedenleri görülüyor.

16.06.2024 15:31
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Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki 1 Nolu Gözaltı Merkezi'nde rehine krizi yaşandı. DEAŞ bağlantılı oldukları belirlenen 6 mahkum duruşma öncesinde 2 gardiyanı rehin aldı. Rus kolluk güçleri ve zanlılar arasında yapılan müzakereler sırasında zanlılar salıverilmelerini ve kendilerine bir araç tahsis edilmesini talep etti.

GÖZALTI MERKEZİNE OPERASYON

Ellerinde cop ve yangın söndürme baltası olan zanlılarla pazarlık sırasında zırhlı operasyon ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Uzun süren müzakerelerin ardından gözaltı merkezine operasyon düzenleyen Rus polisi, 6 kişiyi öldürerek etkisiz hale getirdi.

"SUÇLULAR ÖLDÜRÜLDÜ, REHİNELER KURTARILDI"

Rusya Federal Ceza Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rostov Bölgesi'ndeki gözaltı merkezinde rehinelerin özgürlüğüne kavuşturulmasına yönelik özel operasyon sırasında suçlular öldürüldü, rehin alınan çalışanlar ise kurtarıldı" denildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL SALDIRI HAZIRLIĞI YAPARKEN TUTUKLANMIŞLAR

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken olayla ilgili ayrı bir ceza davası açıldı. Etkisiz hale getirilen zanlıların geçtiğimiz yıl Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde terör saldırısı hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı ve 18'er yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

Rusya\'da rehine krizi! DEAŞ\'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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