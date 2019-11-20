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İmam Hatiplilerden vefat eden öğretmelere vefa

6 saat önce

Giresun'un Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ettiler.

İmam Hatiplilerden vefat eden öğretmelere vefa, System.String[]

Giresun'un Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ettiler.


Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Espiye' de vefat eden Nuri Narbay, Ahmet Yanık, Mehmet Çınarlık, Ali Saim Yanık'ın mezarlarını ziyaret ederek, Yasin-i Şerif okuyarak, dua ettiler.


Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ettiklerini belirten Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ekrem Cebeci, "Ahirete göç eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. öğretmenlerimiz hiç bir zaman unutmayacağız" dedi. - GİRESUN

Murat Şahin, Espiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
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