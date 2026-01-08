İmamoğlu Davasında Adli Kontrolde Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İmamoğlu Davasında Adli Kontrolde Değişiklik

08.01.2026 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İmamoğlu davasında bazı sanıkların adli kontrol tedbirlerini güncelledi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik iddianamedeki bazı sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerini kaldırdı, bazı sanıklar yönünden uygulanan adli kontrol kararlarında da değişiklik yaptı.

Ağır Ceza Mahkemesince, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik açılan dava kapsamında, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklara verilen adli kontrol kararlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla dosya incelemesi yapıldı.

İnceleme sonucunda mahkeme, 53 sanık hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde verilen adli kontrol hükümlerinin devamına, 39 sanığa "belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde verilen adli kontrol kararının ise kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanıklar Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar yönünden uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırarak, haftanın her pazartesi günü "imza atma" şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Adem Soytekin'in de bulunduğu tutuklu 8 sanığın cezaevinde olması nedeniyle haklarındaki "belirlenen yerlere başvurma" şeklindeki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına da hükmedildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Davasında Adli Kontrolde Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı
Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket “pes“ dedirtti Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket "pes" dedirtti
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

08:41
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni Tavan zam oranı belli oldu
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu
08:16
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
07:33
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
06:44
Türkiye’nin yanı başında dev operasyon Ordu, SDG’yi Halep’te kuşattı
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Ordu, SDG'yi Halep'te kuşattı
06:09
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
02:16
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı
Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 08:50:19. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu Davasında Adli Kontrolde Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.