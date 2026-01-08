İmamoğlu Davasında Adli Kontrolde Değişiklik

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik iddianamedeki bazı sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerini kaldırdı, bazı sanıklar yönünden uygulanan adli kontrol kararlarında da değişiklik yaptı.

Ağır Ceza Mahkemesince, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik açılan dava kapsamında, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklara verilen adli kontrol kararlarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla dosya incelemesi yapıldı.

İnceleme sonucunda mahkeme, 53 sanık hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde verilen adli kontrol hükümlerinin devamına, 39 sanığa "belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde verilen adli kontrol kararının ise kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanıklar Cem Çelik, Güngör Gürman, Mehmet Şahin, Yılmaz Doğan, Zeynep Ayten Gözdem Ongun ve Hüsnü Yüksel Tunar yönünden uygulanan "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırarak, haftanın her pazartesi günü "imza atma" şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Adem Soytekin'in de bulunduğu tutuklu 8 sanığın cezaevinde olması nedeniyle haklarındaki "belirlenen yerlere başvurma" şeklindeki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına da hükmedildi.