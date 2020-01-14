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İmamoğlu: Demirtaş'ın kitapları yasaklı değil
7 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İBB'ye ait kitap evlerinde satılmasıyla ilgili soruları yanıtladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İBB'ye ait kitap evlerinde satılmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Söz konusu kitapların yasal bandrollü kitaplar olduğunu vurgulayan İmamoğlu, PTT'nin sitesinde de aynı kitapların satışta olduğunu söyledi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:00
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