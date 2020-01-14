İmamoğlu: Demirtaş'ın kitapları yasaklı değil - Son Dakika
Son Dakika Dünya İmamoğlu: Demirtaş'ın kitapları yasaklı değil - Son Dakika Dünya

İmamoğlu: Demirtaş'ın kitapları yasaklı değil

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İBB'ye ait kitap evlerinde satılmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İBB'ye ait kitap evlerinde satılmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Söz konusu kitapların yasal bandrollü kitaplar olduğunu vurgulayan İmamoğlu, PTT'nin sitesinde de aynı kitapların satışta olduğunu söyledi. View on euronews

İmamoğlu: Demirtaş'ın kitapları yasaklı değil

Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolunu kesen vatandaş, İmamoğlu'na açıkça sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz?
Meteoroloji uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak Amerikan basını, İran'ın düşürdüğü uçakla ilgili yeni görüntüleri yayınladı! 2 roket 30 saniye arayla atıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 00:07:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İmamoğlu: Demirtaş'ın kitapları yasaklı değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]