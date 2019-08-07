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İmamoğlu'nda Bülent Ecevit Parkı açıldı

55 dakika önce

İmamoğlu Belediyesi'nin yapımını gerçekleştirdiği Bülent Ecevit Parkı törenle hizmete açıldı.

İmamoğlu'nda Bülent Ecevit Parkı açıldı, System.String[]
İmamoğlu Belediyesi'nin yapımını gerçekleştirdiği Bülent Ecevit Parkı törenle hizmete açıldı. Seçimlerin hemen ardından 3 ay gibi kısa bir sürede İmamoğlu'na park kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, "Ne söz verdiysek en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Açılış töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da İmamoğlu'ndaki en büyük sorunların başında gelen içme suyu sıkıntısını çözecekleri müjdesini verdi. İlçedeki içme suyu şebekesinin 12 kilometrelik bölümünün asbestli borulardan oluştuğunu, bunların acilen yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Seçim döneminde de söz verdik. İmamoğlu'nun içme suyu sorununu çözeceğiz. İlçenin su sorunu çözmek için 160 kilometre hat döşeyeceğiz. Fakat hepsinden önemlisi 12 kilometrelik asbestli boruların değişimi. Ben İmamoğlulu hemşehrilerime zehirli, sağlıksız su içirtmem. Su sorununuzu bu dönemde tamamen çözeceğiz."

Başkan Zeydan Karalar; İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı yaptıkları hizmetlerden dolayı kutlayarak, "İki genç kardeşimizi kutluyorum. Gece gündüz demeden hizmet için çalışıyorlar. Kasım kardeşimiz 3 ay gibi bir sürede bu güzel parkı halkına armağan etti. Hem de Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit'in adını koyarak çok da güzel bir anlam yükledi" diye konuştu.

Beyaz güvercinlerin uçurulduğu park açılışı için gerçekleştirilen törene, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADANA
Bülent Ecevit, İmamoğlu, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
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