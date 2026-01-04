İmamoğlu\'nda Polis Aracına Çarpan Otomobil Kazası

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı.
İlçe girişinde uygulama yapan polis ekipleri bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.
Yaklaşık 5 kilometre süren takip sonrasında otomobil ile takip eden polis araçlarından biri Sanayi Sitesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan araçtaki 3 polis hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.
