İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım - Son Dakika

İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım
31.03.2021 00:00
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin, "Terörle HDP konusunu aynı potaya koyarsanız tam istenen noktaya gelirsiniz. 6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım. Nerede eksik davrandılar, hangi konularda söz söylemediler HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Gürkan Hacır'ın konuğu oldu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne hazırlanan iddianameyi sunmasının ardından yeni bir tartışma başladı. Konuya ilişkin bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi.
"BEN BUNUN KARŞISINDAYIM"
İmamoğlu, "Terörle HDP konusunu aynı potaya koyarsanız tam istenen noktaya gelirsiniz. 6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım. Nerede eksik davrandılar, hangi konularda söz söylemediler HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir" ifadelerini kullandı. Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, sohbetin detaylarını anlattı
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