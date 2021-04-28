İmamoğlu'ndan tam kapanma yorum, 'Çok sevindim' - Son Dakika

İmamoğlu'ndan tam kapanma yorum, 'Çok sevindim'

28.04.2021 08:07
İmamoğlu'ndan tam kapanma yorum, 'Çok sevindim', System.String[]

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi döneminde İETT'de çalışmaya başlayan 27 kadın şoför ile iftarda bir araya geldi.

Orucunu mesai arkadaşlarıyla aynı masada açan İmamoğlu, hükümet tarafından alınan tam kapanma kararıyla ilgili ilk değerlendirmesini de burada yaptı. Karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "Ben, kapanma sürecine açıkçası çok sevindim. Daha önce de duyurmuştum, 'Olması gerekir' diye. Çünkü, iyi günlere kavuşmamız için, bu zor dönemden hızlıca sıyrılmamız lazım. O bakımdan kapanma iyi oldu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını, İETT'de görev yapan 27 kadın şoför ile birlikte yaptı. İETT Edirnekapı Garajı'nda gerçekleştirilen iftara, Kovid-19 testleri negatif çıkan şoförler ile İBB ve İETT üst yönetiminden isimler katılım sağladı. İmamoğlu'na, düşük katılımlı iftar organizasyonunda, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Başkan Danışmanları Ertan Yıldız, Yiğit Duman, İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler ve İETT Metrobüs Daire Başkanı Zeynep Pınar Mutlu eşlik etti. İmamoğlu ve yöneticiler, her masaya ayrı ayrı oturdu.

"KAPANMA KARARI İETT'Yİ DE RAHATLATACAK"

İftar öncesinde mesai arkadaşlarına seslenen İmamoğlu, zorlu geçen Kovid sürecinden dolayı herkese sağlık dileklerini iletti. Hükümet tarafından alınan tam kapanma kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "Ben, kapanma sürecine açıkçası çok sevindim. Daha önce de duyurmuştum, 'Olması gerekir' diye. Çünkü, iyi günlere kavuşmamız için, bu zor dönemden hızlıca sıyrılmamız lazım. O bakımdan kapanma iyi oldu. Bu, belki de en fazla İETT kurumumuzu da rahatlatacak. Bu süreçte en riskli görevi yapan kurumlarımızın başında geliyor İETT. Şoförlerimiz bu konuda çok sıkıntılıydı. Bugün burada da kadın şoför çalışanlarımız başta olmak üzere, İETT'nin hem üst yönetimi hem de farklı birimlerde çalışan kadın emekçilerimizle bir arada iftar soframızda olalım ve iftarımızı açalım istedim. Öncelikle, Allah kabul etsin" dedi.

"KADIN ÜRETİRSE TOPLUM MUTLU OLUR"

Çalışan kadının toplumsal mutluluk açısından çok önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bunu aslında en iyi sizler biliyorsunuz. Evine ekmek götüren, çalışan, üreten kadın oranı ne kadar yüksekse bir toplum o kadar gelişmiş toplum olur. Aksi taktirde, olmaz. Ve bugün ne yazık ki çok düşük oranda. Neredeyse, ekonomisi çok daha iyi olan toplumların yarısından daha az oranda kadın çalışanı var; bu olmaz. Hele hele büyük kentlerde hiç olmaz. Bu bağlamda biz, kurumumuzdaki kadın çalışan sayısını özel bir metotla arttırma çabası içindeyiz. Sınavlarımızı bile açıklarken, tabiri caizse bir cinsiyet kotası koyuyoruz ve ona göre alımlar yapıyoruz. Bunu da devam ettireceğiz. Çünkü, üzülerek söyleyeyim, kurumumuzun kadın çalışan oranı çok düşük. Hızlıca arttırmamız lazım ki, İstanbul'un gerçek yüzü olabilelim. Neticede İstanbul'da 2 insandan birisi, kadın. O zaman, bu çalışan eşitliğini de sağlamalıyız. İşte o zaman zenginleşebiliriz, o zaman refah düzeyi yükselebilir ve o zaman daha iyi bir nesli, ailece, hep birlikte var edebiliriz."

"SİZİ GÖREN KADINLARIN CESARETİ ARTIYORDUR"

"Sizler, şoförlük mesleğini yapan kadınlar olarak daha simgesel bir noktada duruyorsunuz" diyen İmamoğlu, "Gerçekten, sizi gören kadınların cesareti artıyordur. 'Evet, yapamaz' denilen birçok mesleği, 'Ben de yapabilirim' diye insanların umutlanmasını ve cesaretlenmesini sağlıyorsunuz. Bugün Türkiye'de eğer kişi başına gelirde düşük seviyedeysek; bunun temelinde gerçekten, yuvalardaki evlerdeki kadınların çalıma oranının düşük olması var. Bunu hep beraber yeneceğiz" diye konuştu. Ramazan ayının herkesin evine, bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulunan İmamoğlu, "Biz de bunu oluşturmak, bu kentin huzurlu olmasını sağlamak için kutsal bir görev yapan ekibiz" dedi.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

İBB'nin 83 binin biraz üzerinde çalışan sayısına sahip olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, "Demek ki, bunu aileleri ile çarpsak, 500 bin insanın ekmek yediği bir kurumuz desek yanlımayız. Bu aynı zamanda 16 milyon insana; misafirleriyle beraber, turistiyle beraber anlık belki de '20 milyon insana hizmet eden bir kurumun bireyleriz' dediğimizde, ne kadar gururlansak az. Yanı sıra, 'Binlerce yıllık bir kentin daha iyi bir geleceğe yürümesini sağlamak da sorunlu kişileriz' diye düşündüğümüzde sorumluluğumuz bir kat daha artıyor.Onun için hepiniz işinde de başarılar diliyorum. Kadın yönetici sayımızın, kadın çalışan sayımızın artmasını diliyorum. Buna da özen gösteren bir belediye başkanınızın olduğunu unutmayın.Her zaman yan yanayız. Sizler, bugün, simgesel olarak bu sofradasınız; ama sizinle iftarımı açarken, inanın ki sanki 83 bin çalışanımla iftar açıyormuşçasına kendimi hem güçlü hem kararlı, aynı zamanda gururlu hissedeceğim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

"BİZE DEĞER VERDİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

İmamoğlu, iftar sonrasında bütün masaları dolaşarak mesai arkadaşlarıyla sohbetler gerçekleştirdi. Kadın şoförler, İmamoğlu ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti, "Bize değer verdiğiniz, bizi buraya çağırdığınız için size çok teşekkür ederiz" sözleriyle dile getirdi.

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan tam kapanma yorum, 'Çok sevindim' - Son Dakika


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