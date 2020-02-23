İmamoğlu'ndan, Yalova Belediye Başkanı Salman'a ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan, Yalova Belediye Başkanı Salman'a ziyaret etti - Son Dakika

İmamoğlu'ndan, Yalova Belediye Başkanı Salman'a ziyaret etti

6 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son zamanlarda zimmete para geçirme olayıyla ilgili gündeme gelen Yalova Belediyesi'ni ziyaret etti.

İmamoğlu'ndan, Yalova Belediye Başkanı Salman'a ziyaret etti, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son zamanlarda zimmete para geçirme olayıyla ilgili gündeme gelen Yalova Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu, olayla ilgili Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'dan bilgi aldı.

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası muhasebeci Reşat Elgin'in ortadan kaybolmasıyla ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür ile olaya karıştığı tespit edilen firma çalışanı Orhan Gedik tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın davetlisi olarak Yalova'ya geldi. Salman, İmamoğlu'nu belediye binasındaki makamında konuk ederken, ikili gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Salman, Yalova Belediyesi'nde yaşanan süreçle ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bilgi verdi. Başkan Salman, İmamoğlu'na Yalova'nın simgesi Yürüyen Köşk plaketi takdim ederken, ikili Yürüyen Köşk'ü ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, daha sonra şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ziyaretin ardından akşam saatlerinde Yalova'dan ayrıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:49 Kaynak: DHA
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