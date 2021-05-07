"İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı - Son Dakika

"İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı

07.05.2021 11:44

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, konuyla ilgili yaptığı açıklama ile söz konusu iddiayı yalanladı. Başar, "Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti sırasında ellerini arkasında bağlaması nedeniyle soruşturma başlatıldığı iddia edilmişi. Daha sonra yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun CİMER'e şikayet edildiği ve hakkında soruşturma değil ön inceleme başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

TOKATSPOR BAŞKANI ŞİKAYETİ ÜSTLENDİ

Bu gelişmeler üzerine dün Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için şikayet edilen ve hakkında inceleme başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendisinin şikayet ettiğini söyledi. 37 dakikalık bir video yayınlanan Akçekaya, bu sırada birtakım dosya numaraları da söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YALANLADI

Ancak bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, Tokatspor başkanının iddialarını yalanladı. Başar, açıklamasında "Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

SOYLU DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İmamoğlu'na ilişkin incelemeyle ilgili de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Camilerde ve mezarlık yerlerinde eller arkaya konmaz. Saygı, edep ve terbiyedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, orada belediye başkanı sıfatıyla var. Vatandaş, Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşündüm. Bu bir vatandaşımızın şikayeti. Birçok şikayet var böyle. Başka bir şikayet daha var bunun dışında. O da şu: Terör örgütünün desteklediği siyasi partinin belediye başkanına gidiyorsunuz, suçluyu övüyorsunuz, bu kanunda yok diyorsunuz. Vatandaş onu da şikayet ediyor. Birçok yerden geliyor şikayetler, toplanıyor. Bu şikayetler bize direkt olarak gelir, valilik veya bakanlığa. Diğer şekilde savcılığa suç duyurusu gelir. Burada kişiye özel bir durum söz konusu değil. Ve soruşturma söz konusu değil."

İmamoğlu'nu ben şikayet ettim diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı

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Son Dakika Politika 'İmamoğlu'nu ben şikayet ettim' diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı - Son Dakika


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