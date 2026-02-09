İmamoğlu'nun Koruması Serbest Bırakıldı

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu, cumartesi günü sabah saatlerinde Beşiktaş'taki evinden gözaltına alınmıştı.
Kamburoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kamburoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Kamburoğlu, adliye koridorunda kendini bekleyen arkadaşlarıyla kucaklaşarak mutluluğunu paylaştı.
