İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu serbest bırakıldı.
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kamburoğlu, 'Yurtdışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol şartıyla sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › İmamoğlu'nun Koruması Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?