Ekrem İmamoğlu 'Sahte diploma' davasında 3'üncü kez hakim karşısına çıkıyor

08.12.2025 10:19
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, sahte lisans diploması iddialarıyla yargılanacak. Mahkeme duruşması, Silivri'deki ceza infaz kurumunda yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak.

MARMARA KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU YERLEŞKESİNDE GÖRÜLECEK

Duruşma Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülecek.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    kim suç işliyorsa cezasız kalmamalı 6 1 Yanıtla
