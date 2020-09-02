imamoğlu youtuber gençlerle buluştu - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi YouTube kanalı için hazırlanan, Zor Sor programında, YouTuber Orkun Işıtmak, Meryem Can ve Emre Durmuş ile bir araya geldi.

İmamoğlu, özellikle internet ve sosyal medya yasaklarının gündem olduğu programda, genç YouTuber'ların zor sorularını içtenlikle yanıtladı. Zor Sor, 2 Eylül Çarşamba saat 20.00'deEkrem İmamoğlu YouTube kanalında yayınlanacak.

İmamoğlu, kendi YouTube hesabından yayınlanan Zor Sor programı için, daha önce de radyo programcısı Nihat Sırdar ve Gezegen Mehmet lakaplı Mehmet Akbay bir araya gelerek sorularını yanıtlamıştı.