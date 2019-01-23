Son Dakika Haberleri: Imf: Ekonomik Yavaşlama Beklenenden Daha Yakın Oluşabilir

Imf: Ekonomik Yavaşlama Beklenenden Daha Yakın Oluşabilir

2 saat önce

– Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha da yakın bir zamanda oluşabileceği uyarısı yaptı.

Imf: Ekonomik Yavaşlama Beklenenden Daha Yakın Oluşabilir, System.String[]
Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha da yakın bir zamanda oluşabileceği uyarısı yaptı.

İsviçre'nin Davos kentinde bu yıl 49'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan IMF Başkan Yardımcısı David Lipton, söz konusu yavaşlama başladığında 10 yıl öncesine göre çoğu ülkenin söz konusu durumla baş edebilecek kadar donanımlı olmadığına dikkat çekti.

Lipton ayrıca, IMF'in ticari gerginlikler ve finansal durumlardaki sıkılaşmalar sebebiyle çeşitli riskler öngördüğünü belirtirken, ABD hükümetinin kapanmasının şu an kadar henüz bir etkisinin görülmediğini, fakat hükümet ne kadar kapalı kalırsa etkisinin de o kadar büyük olacağını vurguladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:20 Kaynak: DHA

İsviçre, Lipton, Uluslararası Para Fonu, Ekonomi
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