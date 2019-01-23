Son Dakika Haberleri: IMF Yardımcı Direktörü Lipton: Ülkeler ekonomik yavaşlamaya hazır değil

IMF Yardımcı Direktörü Lipton: Ülkeler ekonomik yavaşlamaya hazır değil

1 saat önce

IMF Yardımcı Direktörü Lipton, ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha yakın sürede yaşanacağını ve birçok ülkenin bu durumla baş etmek için 10 yıl öncesine göre daha az hazırlıklı olduğunu söyledi.

IMF Yardımcı Direktörü Lipton: Ülkeler ekonomik yavaşlamaya hazır değil, System.String[]
IMF Yardımcı Direktörü Lipton, ekonomik yavaşlamanın beklenenden daha yakın sürede yaşanacağını ve birçok ülkenin bu durumla baş etmek için 10 yıl öncesine göre daha az hazırlıklı olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:17 

Lipton, Ekonomi
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