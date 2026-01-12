İMÜ Göztepe Yerleşkesi\'nde Medeniyet Teknopark Kuruluyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin (İMÜ) Göztepe Yerleşkesi'nde kurulacak Medeniyet Teknopark, AR-GE faaliyetleri, teknoloji üretimi ve girişimcilik odaklı yapısıyla hizmete hazırlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, şehrin merkezinde, ulaşım ağlarının kesişim noktasında konumlanan İMÜ Göztepe Yerleşkesi, girişimcilere ve teknoloji firmalarına erişilebilir, modern ve dinamik bir çalışma ortamı sunacak.

Medeniyet Teknopark da bu yerleşkede İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi olan Ziraat Kütüphanesi ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Merkezine (BİLTAM) komşu olacak. Bu konum sayesinde girişimciler, akademik danışmanlık, laboratuvar altyapısı ve geniş kütüphane kaynaklarına doğrudan erişim imkanına kavuşacak.

Yeni yerleşkede, üniversite öğrencilerinin bazı derslerini doğrudan teknopark alanında alabilmesine olanak sağlayacak dersliklerin de yer alması planlanıyor. Böylece öğrenciler, akademik eğitimlerini sürdürürken girişimcilik, AR-GE ve teknoloji üretim süreçleriyle iç içe bir deneyim yaşayabilecek.

Öğrencilerin yetkinlik gelişimi ve istihdamına yönelik bütünleşik bir yapı kurmayı hedefleyen Medeniyet Teknopark yönetimi, firmalar aracılığıyla öğrencilerin staj, proje, yarı zamanlı çalışma ve doğrudan istihdam fırsatlarına ulaşmasına aracılık edecek.

Firma kapasitesi ve istihdam artacak

Medeniyet Teknopark bünyesinde 39'u girişimci ofisi, 51'i AR-GE firması olmak üzere toplam 90 firma faaliyet gösterirken, Göztepe Yerleşkesi'nin devreye girmesiyle birlikte bu sayının 300 girişimci ofisi ve 110 AR-GE firmasına çıkarılması hedefleniyor. Yeni yerleşkeyle yaklaşık 2 bin 500 kişilik istihdam oluşturulması öngörülüyor.

Yerleşkede tam donanımlı ofis alanları, farklı ölçeklerde toplantı ve etkinlik salonları, derslikler ve ortak çalışma alanları bulunacak. Ayrıca girişimcilere yönelik hızlandırma programları, mentor-yatırımcı buluşmaları, üniversite-sanayi işbirliklerini güçlendiren inovasyon çalışmaları ve uluslararasılaşma faaliyetleri yürütülecek.

Göztepe Yerleşkesi yalnızca bir ofis alanı değil, aynı zamanda bütünleşik bir yaşam ve inovasyon merkezi olarak tasarlandı. Yerleşkede kapalı spor salonu, geniş otopark alanları, sosyalleşme alanları, açık ve kapalı dinlenme bölümleri, etkinlik merkezleri, restoranlar, kafeteryalar, uyku odaları ve prototip atölyeleri yer alacak.

Bu altyapı sayesinde girişimciler, fikir geliştirme, prototipleme, toplantı, üretim ve dinlenme ihtiyaçlarını tek bir merkezden karşılayabilecek.

İleri düzey veri merkezi

Göztepe Yerleşkesi'nde faaliyet gösterecek firmaların, finans teknolojileri, biyoteknoloji, sağlık teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenimi, büyük veri ve veri analitiği gibi alanlarda yoğunlaşması planlanıyor. Bu alanlarda geliştirilecek projelerle sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve veri güvenliği konularında yüksek katma değerli çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Teknopark bünyesinde 700 metrekare alana kurulu ileri düzey veri merkezi bulunuyor. Bu sayede girişimcilerin verileri yerinde barındırılabilecek.

Bunun yanı sıra ileri teknolojiye sahip yapay zeka laboratuvarı ile girişimcilerin yapay zekayı kullanan değil, üreten olması hedefleniyor.

Medeniyet Teknopark, akademik bilgi birikimi, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile yatırımcı ağları sayesinde girişimcilerin ürün geliştirme, test, ölçeklendirme ve ticarileştirme süreçlerine destek vermeyi amaçlıyor.

Teknopark'ın önümüzdeki ay düzenlenecek törenle açılması planlanıyor.